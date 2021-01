"Amavo e odiavo Muccioli. Ha commesso errori, ma aveva ragione" (Di domenica 3 gennaio 2021) Piero Villaggio ha visto le prime puntate di SanPa su Netflix e lo considera “abbastanza veritiero”, anche se di San Patrignano “hanno scelto di raccontare soprattutto la cupezza. Forse perché il pubblico è morboso: preferisce la violenza, alle storie belle. Però San Patrignano era pure sorrisi, giornate di sole. Fiori”. Figlio di Paolo Villaggio, aveva 22 anni e si faceva di eroina da 7, quando i genitori, dopo diversi tentativi falliti in cliniche italiane e svizzere, lo affidarono disperati alla comunità di Vincenzo Muccioli. “Era l’84. Io, un tossico. Mi hanno messo davanti a quel gigante col vocione e per stanchezza gli ho detto: facciamo come dici tu. In realtà pensavo che sarei scappato, per andare a drogarmi. E’ finita che sono rimasto fino all’87”. “Difficile spiegare San Patrignano se non l’hai vissuto” spiega a Repubblica, “la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Piero Villaggio ha visto le prime puntate di SanPa su Netflix e lo considera “abbastanza veritiero”, anche se di San Patrignano “hanno scelto di raccontare soprattutto la cupezza. Forse perché il pubblico è morboso: preferisce la violenza, alle storie belle. Però San Patrignano era pure sorrisi, giornate di sole. Fiori”. Figlio di Paolo Villaggio,22 anni e si faceva di eroina da 7, quando i genitori, dopo diversi tentativi falliti in cliniche italiane e svizzere, lo affidarono disperati alla comunità di Vincenzo. “Era l’84. Io, un tossico. Mi hanno messo davanti a quel gigante col vocione e per stanchezza gli ho detto: facciamo come dici tu. In realtà pensavo che sarei scappato, per andare a drogarmi. E’ finita che sono rimasto fino all’87”. “Difficile spiegare San Patrignano se non l’hai vissuto” spiega a Repubblica, “la ...

