"Aiuto, il mio ex è sotto con un bastone": notte di paura, arrestato l'aggressore (Di domenica 3 gennaio 2021) Alle 2 di notte a Sansepolcro giunge al numero di emergenza 112 una richiesta d'intervento, dall'altra parte della cornetta una donna di circa 30 anni, che estremamente allarmata chiede Aiuto ai ... Leggi su lanazione (Di domenica 3 gennaio 2021) Alle 2 dia Sansepolcro giunge al numero di emergenza 112 una richiesta d'intervento, dall'altra parte della cornetta una donna di circa 30 anni, che estremamente allarmata chiedeai ...

Ultime Notizie dalla rete : Aiuto mio "Mio marito lo aiutò e lo tenne per mano" IL GIORNO Chiara Lubich, una donna senza paura: intervista a Cristiana Capotondi e Giacomo Campiotti

In onda stasera, 3 gennaio, in prima serata su Rai1, Chiara Lubich racconta gli anni giovanili della trentina che fondò il movimento dei focolari. Ce ne parlano la protagonista Cristiana Capotondi e i ...

FRANCESCA CHILLEMI/ “Mia figlia Rania la mia priorità, la sua nascita mi ha cambiato”

Francesca Chillemi ospite a Da noi a ruota libera: l’attrice parla della sua maternità e della svolta di Azzurra all’interno della fiction Che Dio ci aiuti.

