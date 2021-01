West Bromwich Albio – Arsenal: pronostico del 2 gennaio 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) Il capitano del West Brom Jake Livermore vede l’ultima partita della sua squalifica. Kieran Gibbs è in dubbio sullìaffrontare il suo ex club dopo aver subito un infortunio muscolare durante il riscaldamento prima della sconfitta di martedì contro il Leeds. L’Arsenal è ottimista, Bukayo Saka sarà in forma, mentre David Luiz e Willian, recentemente ammalati, potrebbero tornare. Gabriel rimane assente a seguito di un test positivo sul coronavirus, mentre questa partita dovrebbe arrivare troppo presto per Thomas Partey. Ecco il nostro pronostico di West Bromwich Albio – Arsenal che si gioca oggi 2 gennaio 2021 alle ore 20. West Bromwich Albio – Arsenal: cosa ci dobbiamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) Il capitano delBrom Jake Livermore vede l’ultima partita della sua squalifica. Kieran Gibbs è in dubbio sullìaffrontare il suo ex club dopo aver subito un infortunio muscolare durante il riscaldamento prima della sconfitta di martedì contro il Leeds. L’è ottimista, Bukayo Saka sarà in forma, mentre David Luiz e Willian, recentemente ammalati, potrebbero tornare. Gabriel rimane assente a seguito di un test positivo sul coronavirus, mentre questa partita dovrebbe arrivare troppo presto per Thomas Partey. Ecco il nostrodiche si gioca oggi 2alle ore 20.: cosa ci dobbiamo ...

