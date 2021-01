Ue-Cina | quell’accordo avrà un prezzo e non sarà soft Parla Nye

Leggi su formiche

(Di sabato 2 gennaio 2021) Solo un coordinamento ferreo fra Europa e Stati Uniti può evitare che la Guerra Fredda con lasi trasformi in una nuova Sarajevo. Quel coordinamento, dice a Formiche.net Joseph Nye, tra i massimi politologi americani, già sottosegretario di Stato alla Difesa con Bill Clinton, decano della Kennedy School di Harvard e presidente della Trilaterale, “è mancato del tutto” in occasione dell’accordo sugli investimenti appena siglato fra Bruxelles e Pechino. È un problema non da poco, spiega Nye. La maxi-intesa, celebrata da una videoconferenza con i presidenti di Commissione e Consiglio europeo Ursula von der Leyen e Charles Michel insieme al presidente cinese Xi Jinping, ha sì aperto dopo sette anni di negoziati una crepa in un muro apparentemente infrangibile, quello che impedisce agli investitori europei di fare affari nel Dragone, rallentati o del tutto frenati ...