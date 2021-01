Trema la terra a Pozzuoli: scossa avvertita dalla popolazione (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Non si placano gli sciami sismici nell’area flegrea. Anche questa mattina la terra è tornata a Tremare nella zona di Pozzuoli. Quando intorno alle 9 una scossa di magnitudo 1.0 localizzata dalla Sala Operativa INGV OV, è stata avvertita dalla popolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Non si placano gli sciami sismici nell’area flegrea. Anche questa mattina laè tornata are nella zona di. Quando intorno alle 9 unadi magnitudo 1.0 localizzataSala Operativa INGV OV, è stata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

