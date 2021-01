SOUCEK | UN COLOSSO IN MEZZO AL TRAFFICO

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tomáš Sou?ek nasce a Havlí?k?v Brod il 27 febbraio 1995, è un calciatore ceco, centrocampista attualmente in forza al West Ham e nel giro della nazionale ceca. La sua carriera inizia nelle giovanili FC Slovan Havlickuk Brod, squadra della sua città, a soli 6 anni, poi undici stagioni con lo Slavia Praga. L’esordio coi professionisti avviene con la maglia del Viktoria Zizkov, poi torna allo Slavia e subito dopo fa un altro anno di esperienza in prestito, stavolta allo Slovan Liberec. Nel triennio 2017-2020 allo Slavia registra 73 presenze e 21 gol, debutta in Champions League nell’1-1 contro l’Inter del 17 settembre 2019. Viene notato e portato in Premier League, il West Ham sborsa più di 16 milioni per averlo nello scorso mese di luglio. Anche la Fiorentina l’aveva seguito molto in passato, ma alla fine non ha mai vestito i colori viola. Con la maglia della Repubblica Ceca ha fatto ...