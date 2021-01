Papa Francesco e lo sport: "Maradona un poeta in campo, Bartali un esempio" (Di sabato 2 gennaio 2021) Intervista esclusiva di Jorge Mario Bergoglio alla Gazzetta dello sport, che pubblica in edicola il libro “Lo sport secondo Papa Francesco”, una sorta di ‘enciclica laica’ sullo sport. Tifoso del San Lorenzo. “Ricordo quelle giornate passate a vedere i calciatori giocare e la felicita’ di noi bambini quando tornavamo a casa: la gioia, la felicità sul volto, l’adrenalina nel sangue. Poi ho un altro ricordo, quello del pallone di stracci, la pelota de trapo: il cuoio costava e noi eravamo poveri, la gomma non era ancora così abituale, ma a noi bastava una palla di stracci per divertirci e fare, quasi, dei miracoli giocando nella piazzetta vicino a casa. Da piccolo mi piaceva il calcio, ma non ero tra i più bravi, anzi ero quello che in Argentina chiamano un ‘pata dura’, letteralmente gamba dura. Per ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Intervista esclusiva di Jorge Mario Bergoglio alla Gazzetta dello, che pubblica in edicola il libro “Losecondo”, una sorta di ‘enciclica laica’ sullo. Tifoso del San Lorenzo. “Ricordo quelle giornate passate a vedere i calciatori giocare e la felicita’ di noi bambini quando tornavamo a casa: la gioia, la felicità sul volto, l’adrenalina nel sangue. Poi ho un altro ricordo, quello del pallone di stracci, la pelota de trapo: il cuoio costava e noi eravamo poveri, la gomma non era ancora così abituale, ma a noi bastava una palla di stracci per divertirci e fare, quasi, dei miracoli giocando nella piazzetta vicino a casa. Da piccolo mi piaceva il calcio, ma non ero tra i più bravi, anzi ero quello che in Argentina chiamano un ‘pata dura’, letteralmente gamba dura. Per ...

