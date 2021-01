Osimhen positivo | multa Napoli | probabile taglio importante sullo stipendio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021)al Coronavirus: la notizia è emersa nella giornata di ieri 1 gennaio, e subito dopo il video che lo immortala, senza mascherina, ad una festa cui il ragazzo ha partecipato in Nigeria. Dalle immagini si evince un dato incontrovertibile: non c’è stato distanziamento sociale, e potrebbe essere stato in quella circostanza che l’ex Lille si è infettato. De Laurentiis e Gattuso non hanno affatto gradito il comportamento di, tanto più in un momento così delicato come quello che sta attraverso il club azzurro (ricordiamo che l’infortunio alla spalla dello scorso 13 novembre ha già tenuto fuori il centravanti per 10 partite, e che la situazione adesso è ancora più difficile per il KO di Mertens, le cui condizioni stanno però progressivamente migliorando). Il tampone naso-faringeo molecolare cui si è sottoposto ...