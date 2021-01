Nel 2020 in Sicilia aumentati donazioni e Trapianti (Di sabato 2 gennaio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Nonostante la pandemia da COVID 19, il 2020 si è chiuso con un aumento dell’attività di donazione e trapianto di organi. Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, dalle rianimazioni della Sicilia sono stati segnalati 123 potenziali donatori (ovvero possibili candidati al prelievo degli organi), di cui 50 effettivi. Nel 2019, nello stesso periodo, i donatori segnalati sono stati 136, ma gli effettivi solo 44. Dunque l’anno appena trascorso ha registrato un aumento delle donazioni di quasi il 14 per cento. Trend in aumento anche per i Trapianti: 203 nel 2020, 177 nel 2019, con un incremento percentuale di quasi il 15 per cento.“Il confronto con i dati dello scorso anno, – afferma il Coordinatore del CRT Giorgio Battaglia – In un momento particolare come quello vissuto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Nonostante la pandemia da COVID 19, ilsi è chiuso con un aumento dell’attività di donazione e trapianto di organi. Dal 1 gennaio al 31 dicembre, dalle rianimazioni dellasono stati segnalati 123 potenziali donatori (ovvero possibili candidati al prelievo degli organi), di cui 50 effettivi. Nel 2019, nello stesso periodo, i donatori segnalati sono stati 136, ma gli effettivi solo 44. Dunque l’anno appena trascorso ha registrato un aumento delledi quasi il 14 per cento. Trend in aumento anche per i: 203 nel, 177 nel 2019, con un incremento percentuale di quasi il 15 per cento.“Il confronto con i dati dello scorso anno, – afferma il Coordinatore del CRT Giorgio Battaglia – In un momento particolare come quello vissuto ...

Molto probabilmente il countdown verso l'anno nuovo non sarà mai stato accolto con così tanto sollievo in casa Marquez. Difficile per Marc trovare un periodo altrettanto buio. Si era intuito che non s ...

La Legge di Bilancio 2021 istituisce un fondo per lavoratori autonomi e professionisti: quali sono i requisiti per accedervi? Sarà davvero un “anno bianco contributivo”?

