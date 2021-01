Juventus, Pirlo: “Contro l’Udinese partita difficile visto che stanno attraversando un buon momento” (Di sabato 2 gennaio 2021) C'è da riscattare il k.o. interno con la Fiorentina ma Andrea Pirlo tecnico della Juventus, ai microfoni di Jtv. ha presentato la partita di domani sera con l'Udinese alle 20.45. "Sarà una partita difficile visto che l'Udinese sta attraversando un buon momento ed è una squadra molto organizzata, molto fisica e con giocatori molto bravi nelle ripartenze, quindi dovremo stare attenti e fare una gara accorta cercando di esser molto bravi a fare le preventive sui loro attaccanti e sulle loro mezzali che sono molto tecniche e uno lo conosciamo bene perché ha giocato qui con noi. Sarà una partita molto difficile anche fisicamente. Con i ragazzi abbiamo parlato della partita con la ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) C'è da riscattare il k.o. interno con la Fiorentina ma Andreatecnico della, ai microfoni di Jtv. ha presentato ladi domani sera con l'Udinese alle 20.45. "Sarà unache l'Udinese stauned è una squadra molto organizzata, molto fisica e con giocatori molto bravi nelle ripartenze, quindi dovremo stare attenti e fare una gara accorta cercando di esser molto bravi a fare le preventive sui loro attaccanti e sulle loro mezzali che sono molto tecniche e uno lo conosciamo bene perché ha giocato qui con noi. Sarà unamoltoanche fisicamente. Con i ragazzi abbiamo parlato dellacon la ...

