Italiano: «Salvezza? Ci sarà un'accelerata da parte di tutti. Bisogna fare punti»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona.

Salvezza – «L'idea che mi sono fatto è che ad oggi si sta andando piano per quanto riguarda la medio-bassa classifica. Sono convinto che non sarà così sennò la quota Salvezza sarà molto bassa. Ci sarà un'accelerata da parte di tutti, bisognerà iniziare a fare punti importanti perchè ci sono squadre che sono allestite per non stare nei bassifondi della classifica, sono convinto che si riprenderanno e noi dobbiamo tenere il passo ...

