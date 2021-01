I silenzi di Biden sulla linea Usa verso la Libia

Leggi su panorama

(Di sabato 2 gennaio 2021) L'arrivo alla Casa Bianca di Joepone un interrogativo non poco pressante per l'Italia: quale sarà lache il nuovo presidente americano sceglierà di seguire? Il Paese è ancora di fatto in preda al caos: Fayez al Serraj e Khalifa Haftar continuano a fronteggiarsi, mentre pressioni e ingerenze internazionali aumentano da entrambe le parti. Durante i quattro anni della presidenza Trump, non è che gli Stati Uniti si siano tra l'altro granché attivati su tale fronte. E questo per una serie di ragioni. Innanzitutto non trascuriamo che il presidente americano uscente si sia sempre detto profondamente restio a farsi coinvolgere in conflitti e dinamiche spinose in Medio Oriente e Nord Africa. Inoltre, più nello specifico, Trump – sul dossier libico – si è per così dire trovato tra due fuochi. Da una ...