«Goodbye 2020», il Capodanno vip (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 31 dicembre non ha permesso grandi feste, ritrovi tra mici. Non ci sono stati viaggi né feste in piazza. Quel che c’è stato, però, è stato un coro collettivo, che dal mondo si è levato per dire una sola cosa: «Arrivederci 2020». Reese Witherspoon lo ha scritto in una foto, pubblicando una sua immagine di repertorio, di quelle in cui saluta chissà chi: un fotografo, un fan, un anno infelice com’è stato quello appena passato. «Arrivederci 2020, attento a non inciampare mentre te ne vai», ha scritto online l’attrice, prima tra tinti vip ad avere festeggiato in casa, con l’entusiasmo delle grandi occasioni. Leggi su vanityfair (Di sabato 2 gennaio 2021) Il 31 dicembre non ha permesso grandi feste, ritrovi tra mici. Non ci sono stati viaggi né feste in piazza. Quel che c’è stato, però, è stato un coro collettivo, che dal mondo si è levato per dire una sola cosa: «Arrivederci 2020». Reese Witherspoon lo ha scritto in una foto, pubblicando una sua immagine di repertorio, di quelle in cui saluta chissà chi: un fotografo, un fan, un anno infelice com’è stato quello appena passato. «Arrivederci 2020, attento a non inciampare mentre te ne vai», ha scritto online l’attrice, prima tra tinti vip ad avere festeggiato in casa, con l’entusiasmo delle grandi occasioni.

bodyfixmethod : RT @twitilatwit: Every time we say goodbye [Venezia, Ponte degli Scalzi 1 novembre 2020] #Venezia #Venice #streetphotography #blackandwh… - DreamOfVenice : RT @twitilatwit: Every time we say goodbye [Venezia, Ponte degli Scalzi 1 novembre 2020] #Venezia #Venice #streetphotography #blackandwh… - DanielGoldTalen : La Musica Presenta Yandel Live – Goodbye 2020 - EspinosaCrsiete : RT @bgb0g: @Cristiano Cristiano Ronaldo. Goodbye 2020. - xprojectrpg : ?? pascalcampion: Goodbye 2020 #pascalcampion -

Ultime Notizie dalla rete : Goodbye 2020 I numeri di “KISS 2020 Goodbye”: Capodanno a Dubai con il live più bombastico della storia! Radio Lombardia I Kiss salutano il 2020 con una tempesta di fuoco e stabiliscono due nuovi record mondiali. VIDEO

01 gen 2021 - Abbiamo assistito allo show di Paul Stanley e soci in programma a Dubai: numeri da giganti per quello che è, a tutti gli effetti, il concerto più megalomane dell’anno.

Juve, il messaggio di McKennie: 'Un 2020 difficile ma che mi ha dato tanto...' VIDEO

Questo il messaggio di Capodanno pubblicato oggi pomeriggio su Instagram da Weston McKennie, allegato a un video con i suoi momenti migliori in questa prima par ...

01 gen 2021 - Abbiamo assistito allo show di Paul Stanley e soci in programma a Dubai: numeri da giganti per quello che è, a tutti gli effetti, il concerto più megalomane dell’anno.Questo il messaggio di Capodanno pubblicato oggi pomeriggio su Instagram da Weston McKennie, allegato a un video con i suoi momenti migliori in questa prima par ...