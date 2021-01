GF Vip 5: notte hot per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – Video (Di sabato 2 gennaio 2021) Giulia e Pierpaolo hot E’ scoppiata la passione ‘carnale’ nella casa del Grande Fratello Vip 5? Sembrerebbe proprio di sì. La scorsa notte, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, rinchiusi nel cucurio dopo aver perso la gara a squadre dello speciale di Capodanno, si sono infatti lasciati ad andare a delle vere e proprie effusioni “hot” che hanno costretto la regia a spostarsi in un’altra stanza della casa. Il momento ‘passionale’ ha avuto luogo a notte fonda, quando Giulia e Pierpaolo hanno scelto di dormire nello stesso letto. Nonostante qualche ora prima avesse esplicitamente detto a Tommaso Zorzi che non avrebbe mai dormito con l’ex velino per evitare altri paragoni con la sua storia passata – sempre nata al GFVIP – ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 2 gennaio 2021)hot E’ scoppiata la passione ‘carnale’ nella casa del Grande Fratello Vip 5? Sembrerebbe proprio di sì. La scorsa, rinchiusi nel cucurio dopo aver perso la gara a squadre dello speciale di Capodanno, si sono infatti lasciati ad andare a delle vere e proprie effusioni “hot” che hanno costretto la regia a spostarsi in un’altra stanza della casa. Il momento ‘passionale’ ha avuto luogo afonda, quandohanno scelto di dormire nello stesso letto. Nonostante qualche ora prima avesse esplicitamente detto a Tommaso Zorzi che non avrebbe mai dormito con l’ex velino per evitare altri paragoni con la sua storia passata – sempre nata al GFVIP – ...

