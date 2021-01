Data breach per Ho Mobile: violazione dei dati e rischi per i clienti (Di sabato 2 gennaio 2021) Ho Mobile vittima di un Data breach. In vendita sul Dark Web un Database con oltre due milioni e mezzo di utenti. Cosa succede adesso? È una notizia di pochissime ore, ma ha già fatto il giro di mezza Italia. Sarebbero oltre due milioni e mezzo gli utenti di ho Mobile (operatore virtuale legato strettamente a Vodafone) a correre seri rischi per la propria privacy. Non c’è ancora nessuna certezza, ma appare probabile un attacco hacker ai sistemi informatici del provider: a darne notizia con un tweet la nota società di sicurezza informatica Bank Security. I ricercatori dell’azienda, avrebbero individuato all’interno del Dark Web un Database contenente informazioni riservate di almeno due milioni e mezzo di utenti. Cosa succederà adesso? Dalle ultime ricostruzioni ... Leggi su tuttotek (Di sabato 2 gennaio 2021) Hovittima di un. In vendita sul Dark Web unbase con oltre due milioni e mezzo di utenti. Cosa succede adesso? È una notizia di pochissime ore, ma ha già fatto il giro di mezza Italia. Sarebbero oltre due milioni e mezzo gli utenti di ho(operatore virtuale legato strettamente a Vodafone) a correre seriper la propria privacy. Non c’è ancora nessuna certezza, ma appare probabile un attacco hacker ai sistemi informatici del provider: a darne notizia con un tweet la nota società di sicurezza informatica Bank Security. I ricercatori dell’azienda, avrebbero individuato all’interno del Dark Web unbase contenente informazioni riservate di almeno due milioni e mezzo di utenti. Cosa succederà adesso? Dalle ultime ricostruzioni ...

Ho Mobile vittima di un data breach. In vendita sul Dark Web un database con oltre due milioni e mezzo di utenti. Cosa succede adesso?

