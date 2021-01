**Coronavirus: Sgarbi, 'un altro anno come il 2020? Non ascoltate Mattarella, ribellatevi'** (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Un altro anno come il 2020? Non ascoltate Mattarella. ribellatevi! La libertà è più importante di tutto". Vittorio Sgarbi comincia l'anno lancia in resta, e sui social e su YouTube pubblica un video in cui spiega perché, secondo la sua opinione, i divieti imposti dal governo siano "regole assurde" e non giustificate dalla situazione. "Non sopportate un altro anno di inutili mascherine portate in automobile. ribellatevi!", affonda Sgarbi. Il critico fa riferimento anche al discorso di fine anno del presidente della repubblica Mattarella. "Ho anch'io i capelli bianchi, e dopo qualche ora parlo agli italiani, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Unil? Non! La libertà è più importante di tutto". Vittoriocomincia l'lancia in resta, e sui social e su YouTube pubblica un video in cui spiega perché, secondo la sua opinione, i divieti imposti dal governo siano "regole assurde" e non giustificate dalla situazione. "Non sopportate undi inutili mascherine portate in automobile.!", affonda. Il critico fa riferimento anche al discorso di finedel presidente della repubblica. "Ho anch'io i capelli bianchi, e dopo qualche ora parlo agli italiani, a ...

