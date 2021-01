**Coronavirus: entra in 'Top Ten delle Parolacce', il '2020' diventa insulto** (2) (Di sabato 2 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il secondo insulto più emblematico del 2020 ha visto invece protagonista Max Verstappen il 23 ottobre scorso a Portimão, in Portogallo, al Gran Premio di Formula 1. Lance Stroll (Racing Point) non ha rallentato in curva e ha urtato l'auto di Max Verstappen (Red Bull). Quest'ultimo ha quindi imprecato alla radio: "Ma è cieco questo cazz..ne? Che caz... c'è che non va con lui? Gesù Cristo. Che ritardo. Ho subìto un danno. Che mongolo". Lo sfogo ha fatto il giro del mondo e suscitato l'indignazione della Mongolia che non voleva essere equiparata ad un termine offensivo. Da qui la vicenda si è ingigantita, Verstappen non ha voluto scusarsi, l'affair è diventato un incidente diplomatico internazionale fra Mongolia, Onu e Omc. Al terzo posto della classifica arriva anche il coronavirus, la pandemia ed il lockdown. E' primavera, c'è tanta paura ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il secondo insulto più emblematico delha visto invece protagonista Max Verstappen il 23 ottobre scorso a Portimão, in Portogallo, al Gran Premio di Formula 1. Lance Stroll (Racing Point) non ha rallentato in curva e ha urtato l'auto di Max Verstappen (Red Bull). Quest'ultimo ha quindi imprecato alla radio: "Ma è cieco questo cazz..ne? Che caz... c'è che non va con lui? Gesù Cristo. Che ritardo. Ho subìto un danno. Che mongolo". Lo sfogo ha fatto il giro del mondo e suscitato l'indignazione della Mongolia che non voleva essere equiparata ad un termine offensivo. Da qui la vicenda si è ingigantita, Verstappen non ha voluto scusarsi, l'affair èto un incidente diplomatico internazionale fra Mongolia, Onu e Omc. Al terzo posto della classifica arriva anche il coronavirus, la pandemia ed il lockdown. E' primavera, c'è tanta paura ...

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di sabato 2 gennaio 2021. Nel bollettino di oggi 11.831 casi e 364 morti: 3.165 contagi in Veneto, in Emilia Romagna 2 ...

In un Italia in zona rossa per le feste natalizie a causa delle restrizioni per il Covid, resta «prioritario il ritorno in classe. È il nostro obiettivo - ...

