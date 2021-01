Ciclismo | cambia l’antidoping! Tutte le novità sui controlli nel 2021 | da Cadf si passa a Ita

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ilha compiuto un ulteriore passo nel futuro con l’inizio del nuovo anno e ha deciso di intensificare la propria lotta contro il doping. Il mondo del pedale è stato sempre uno dei più colpiti da questa piaga, che si è cercato di fronteggiare in tutti modi possibili. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, l’antidoping del pedalee ora è sempre più lontano dall’Unione Ciclistica Internazionale. Da Capodanno, infatti, inon sono più fatti dalla, ovvero la Fondazione antidoping creata nel 2008 e rafforzata nel 2013 dopo lo scandalo Armstrong. Da ieri è infatti subentrata la ITA, acronimo di International Testing Agency. Si tratta dell’agenzia che da anni esegue i test per oltre 40 federazioni sportive internazionali. Cos’è la ITA? Si tratta di un’organizzazione costituita come fondazione ...