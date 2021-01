Catania: oltre mezzo chilo di marijuana in un sacco, due arresti (Di sabato 2 gennaio 2021) Palermo, 2 gen. (Adnkronos) - Con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato in flagranza a Catania un 43enne e un 26enne. Durante un controllo antidroga nel quartiere San Cristoforo i militari hanno sorpreso il 43enne mentre usciva da un palazzo e cedeva a un automobilista una dose di marijuana in cambio di denaro. Addosso aveva 3.120 euro in contanti. Nell'immobile da cui l'uomo era appena uscito i carabinieri hanno bloccato il 26enne che, con un sacco in spalla, stava tentando la fuga. All'interno del sacco sono stati trovati circa 600 grammi di marijuana, mentre nella tasca dei pantaloni nascondeva 45 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati sono finiti agli arresti domiciliari. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Palermo, 2 gen. (Adnkronos) - Con l'accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato in flagranza aun 43enne e un 26enne. Durante un controllo antidroga nel quartiere San Cristoforo i militari hanno sorpreso il 43enne mentre usciva da un palazzo e cedeva a un automobilista una dose diin cambio di denaro. Addosso aveva 3.120 euro in contanti. Nell'immobile da cui l'uomo era appena uscito i carabinieri hanno bloccato il 26enne che, con unin spalla, stava tentando la fuga. All'interno delsono stati trovati circa 600 grammi di, mentre nella tasca dei pantaloni nascondeva 45 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati sono finiti aglidomiciliari.

Carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Piazza Dante di Catania hanno arrestato il 43enne Daniele Iachininoto e il 26enne Ivan Scavone per spaccio di sostanze stupefacenti durante un'opera ...

