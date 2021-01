Al GF Vip la giacca leopardata di Tommaso Zorzi ipnotizza Ma ecco quanto costa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 2 gennaio 2021) Potevano i vipponi non essere super eleganti la sera di Capodanno? Certo che no e infatti quando la sera del 31 dicembre Alfonso Signorini si è collegato in diretta con la Casa più spiata di Cinecittà, la telecamera ha inquadrato un tripudio di paillettes e brillantini. Da Maria Teresa Ruta a Rosalinda Cannavò passando per Cecilia Capriotti ema in generale erano tutti vestiti da gran sera. La puntata speciale del GF Vip per brindare insieme al nuovo anno è andata avanti fino a tarda notte, ben oltre la mezzanotte, tra esibizioni, come quelle di Valeria Marini e Rita Rusic, Cristiano Malgioglio e Stash nella Casa e sfide di canto e ballo dei concorrenti stessi, che si sono sfidati dopo essere stati divisi in due squadre. (Continua dopo la foto) Non sono mancati poi gli auguri dei familiari e degli ex inquilini, anche loro elegantissimi ...