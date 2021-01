Uccelli morti a Roma, intervengono Lipu e Oipa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sulla strage di Uccelli che c’è stata questa notte a Roma – che alcuni avevano creduto una bufala – si sono espressi le associazioni animaliste Lipu e Oipa. Ecco cosa scrive la Lipu sulla sua pagina ufficiale Facebook: La spiegazione della Lipu all’accaduto “E’ vero che sono stati i botti? Purtroppo sì, è successo stanotte a Roma nei pressi della Stazione Termini. Perchè è successo? In quel punto c’è un grosso dormitorio, gli storni sono animali sociali e la notte formano dei dormitori sulle alberature che possono arrivare a contare molte migliaia di individui. Ieri notte l’esplosione dei botti ha spaventato gli animali che si sono alzati in volo contemporaneamente, in maniera disordinata e al buio e molti individui hanno sbattuto tra di loro e contro i fili sospesi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sulla strage diche c’è stata questa notte a– che alcuni avevano creduto una bufala – si sono espressi le associazioni animaliste. Ecco cosa scrive lasulla sua pagina ufficiale Facebook: La spiegazione dellaall’accaduto “E’ vero che sono stati i botti? Purtroppo sì, è successo stanotte anei pressi della Stazione Termini. Perchè è successo? In quel punto c’è un grosso dormitorio, gli storni sono animali sociali e la notte formano dei dormitori sulle alberature che possono arrivare a contare molte migliaia di individui. Ieri notte l’esplosione dei botti ha spaventato gli animali che si sono alzati in volo contemporaneamente, in maniera disordinata e al buio e molti individui hanno sbattuto tra di loro e contro i fili sospesi e ...

SkyTG24 : Centinaia di uccelli morti in centro a Roma per i botti di Capodanno - dinolanaro : Metto la foto degli uccelli morti d'infarto a Roma per i botti, perché delle vostre dita non me ne frega un niente.… - ilpost : Gli uccelli morti a Roma la notte di Capodanno - CorriereCitta : Uccelli morti a Roma, intervengono Lipu e Oipa - MarianoDeCarlo1 : #BottiDiCapodanno hanno fatto una strage di uccelli a #Roma. Sono morti di paura. #BuonAnnoNuovo #BuonAnno2021 Di… -