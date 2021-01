Tragedia per i botti di Capodanno: muore ragazzino di 13 anni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ancora un’enorme Tragedia per i botti di Capodanno: è morto un ragazzino di appena 13 anni Tragedia per i botti di Capodanno: morto ragazzino di 13 anni (immagine a scopo illustrativo)Una vera e propria Tragedia quella che si è consumata ad Asti: un ragazzino di 13 anni ha perso la vita in seguito alle lesioni subite a causa di un petardo. Le prime ipotesi raccontano di qualcosa che sarebbe andato storto nei momenti prima dell’esplosione. Finora, però, ancora nessuna certezza. Il drammatico episodio si è consumato nel campo nomadi di Via Guerra: era lì che viveva. Inutili i soccorsi immediati ed anche la corsa in ospedale. Ha riportato ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ancora un’enormeper idi: è morto undi appena 13per idi: mortodi 13(immagine a scopo illustrativo)Una vera e propriaquella che si è consumata ad Asti: undi 13ha perso la vita in seguito alle lesioni subite a causa di un petardo. Le prime ipotesi raccontano di qualcosa che sarebbe andato storto nei momenti prima dell’esplosione. Finora, però, ancora nessuna certezza. Il drammatico episodio si è consumato nel campo nomadi di Via Guerra: era lì che viveva. Inutili i soccorsi immediati ed anche la corsa in ospedale. Ha riportato ...

