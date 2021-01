Tournée 4 Trampolini 2021: Dawid Kubacki, record del trampolino e vittoria a Garmisch! Granerud in testa alla classifica (Di venerdì 1 gennaio 2021) Successo col botto per Dawid Kubacki nella seconda gara della Tournée dei Quattro Trampolini. A Garmisch-Partenkirchen, infatti, il polacco non solo porta a casa il successo, ma si guadagna anche il record del Große Olympiaschanze con i 144 metri del maestoso, e con vento assai favorevole, secondo salto, che migliora di mezzo metro la misura ottenuta nel 2010 dallo svizzero Simon Ammann e nel 2020 dal norvegese Marius Lindvik (il grande assente di oggi, per mal di denti). 282.1 i punti di Kubacki, frutto dei 144.4 della seconda serie e dei 137.7 derivanti dai 139 metri della prima, in cui era già secondo. Chiude al secondo posto il norvegese Halvor Egner Granerud, che paradossalmente coglie il primo podio in stagione con un piazzamento diverso dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Successo col botto pernella seconda gara delladei Quattro. A Garmisch-Partenkirchen, infatti, il polacco non solo porta a casa il successo, ma si guadagna anche ildel Große Olympiaschanze con i 144 metri del maestoso, e con vento assai favorevole, secondo salto, che migliora di mezzo metro la misura ottenuta nel 2010 dallo svizzero Simon Ammann e nel 2020 dal norvegese Marius Lindvik (il grande assente di oggi, per mal di denti). 282.1 i punti di, frutto dei 144.4 della seconda serie e dei 137.7 derivanti dai 139 metri della prima, in cui era già secondo. Chiude al secondo posto il norvegese Halvor Egner, che paradossalmente coglie il primo podio in stagione con un piazzamento diverso d...

