Saldi al via, le Regioni in ordine sparso | Confcommercio: spenderemo un miliardo in meno del 2020 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Mentre i Saldi invernali sono prossimi alla partenza (inizieranno in alcune Regioni già il 2 gennaio), secondo l'Ufficio Studi Confcommercio quest'anno le promozioni, per effetto della situazione di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 gennaio 2021) Mentre iinvernali sono prossimi alla partenza (inizieranno in alcunegià il 2 gennaio), secondo l'Ufficio Studiquest'anno le promozioni, per effetto della situazione di ...

repubblica : Saldi, da domani il via con l'incognita della zona rossa. Confcommercio: 'Effetto Covid, un miliardo di spesa in me… - an12frnc : RT @sole24ore: Saldi invernali al via, ecco il calendario delle regioni. Ma possibili rinvii per la zona rossa - ImpieriFilippo : RT @sole24ore: Saldi invernali al via, ecco il calendario delle regioni. Ma possibili rinvii per la zona rossa - MilenaLazzaroni : RT @sole24ore: Saldi invernali al via, ecco il calendario delle regioni. Ma possibili rinvii per la zona rossa - sole24ore : Saldi invernali al via, ecco il calendario delle regioni. Ma possibili rinvii per la zona rossa… -