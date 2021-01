Roma, strage di uccelli a Capodanno: colpa dei botti (Di venerdì 1 gennaio 2021) . In diverse zone della capitale si sono registrati diversi storni uccisi per strada, sui fili dell’alta tensione Come di consueto in questo periodo dell’anno, Roma è invasa dagli stormi di uccelli che popolano i suoi alberi. I soliti storni, piccoli eccelli neri di circa 20 centimetri L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) . In diverse zone della capitale si sono registrati diversi storni uccisi per strada, sui fili dell’alta tensione Come di consueto in questo periodo dell’anno,è invasa dagli stormi diche popolano i suoi alberi. I soliti storni, piccoli eccelli neri di circa 20 centimetri L'articolo proviene da Inews.it.

