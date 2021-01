Roma | centinaia di uccelli morti in strada | schiantati dai botti di Capodanno

salgio90 : Il problema non sono solo quelli che esplodono i #BottiDiCapodanno ma anche lo stato che permette la vendita di que… - 14DesiEmis : RT @giorgiomalin: Ecco il risultato dei #BottiDiCapodanno sparati ieri. Questo è successo a #Roma , ma il problema è ovunque. Vi siete div… - pizziliberal : RT @lustvbi: roma via cavour, effetto dei botti di fine anno, centinaia di uccelli morti. certo che fate schifo. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma centinaia

A Roma, In via Cavour, zona stazione Termini, c'è un tappeto di passeri sull'asfalto. Impressionante l'immagine pubblicata su Facebook da una residente. Un'istantanea che è stata commentata da ...Centinaia di uccelli morti schiantati in strada, spaventati e disorientati dai botti di Capodanno. Le foto stanno facendo il giro dei social network e immortalano un tratto di strada in via Cavour a..