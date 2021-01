Manchester Utd-Aston Villa 2-1 | i Red Devils agganciano il Liverpool

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 2 gennaio 2021) Con una brillante performance ilUnited ha battuto l’e ha raggiunto ilal primo posto. La partita è iniziata bene per gli uomini di Solskiaer, passati in vantaggio al 40? con Martial. Nella ripresa l’acciuffa il pareggio con Traorè ma non riesce a capitalizzare le proprie palle goal. Ci pensa Bruno Fernandes si rigore a stabilire il 2-1 finale. Come è andata la partita? L’parte timoroso, ilUnited accelera dopo pochi minuti confezionando una palla ideata da Fred e conclusa da un tiro sfiorato di Pogba. La forza dei Redsi propaga col progredire dei minuti, la squadra di Solskiaer ha dimostrato di essere una delle squadre più in forma in ...