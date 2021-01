Lemon Bowl 2021 | sorteggiati i tabelloni principali della 37ª edizione

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il tennis non si ferma: il nuovo anno è iniziato con gli incontri decisivi delle qualificazioni37ªdel. Il programma odierno si è svolto senza interruzioni all’interno delle strutture indoor di New Penta 2000, Eschilo 2 e Polisportiva Palocco, circoli che dal 27 dicembre stanno ospitando la prestigiosa rassegna nazionale a partecipazione straniera. Tra ieri e oggi sono tantissimi i ragazzi che hanno alzato le braccia al cielo e non vedono l’ora di competere nel tabellone principale dove entreranno in gioco i migliori. Graditi ritorni e prime volte assolute: con l’inizio deientrano in gioco i migliori atleti delle categorie under 10, 12 e 14. Tra i più grandi d’età protagonista atteso il campione d’Italia under 13 Andrea De Marchi, ...