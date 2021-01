Le 25 cose più lette sul Post nel 2020 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tantissimo coronavirus, come è facile immaginare: ma anche le molte altre cose che sono successe nel mondo e nelle nostre vite Leggi su ilpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tantissimo coronavirus, come è facile immaginare: ma anche le molte altreche sono successe nel mondo e nelle nostre vite

Pontifex_it : Rendiamo grazie a Dio: per le cose buone accadute nel tempo della pandemia, per tante persone che, senza fare rumor… - mariocalabresi : In #Africa non esiste più la #poliomelite. Gli #Usa hanno un vicepresidente donna. Le energie rinnovabili crescono.… - Avvenire_Nei : #papaFrancesco Rendiamo grazie a Dio: per le cose buone accadute nel tempo della pandemia, per tante persone che, s… - Paolo1926_ : RT @Pe_Es_: @DiegoDeLucaTwit Ti sei preparato per fare questa figura di merda? Quanto tempo ci hai messo a pensarla? Sono anni e anni ormai… - juventglo : #PRELEMI Cari babbalei se solo quelle cose ve le diceste occhi negli occhi i tempi più rapidi , soffriresti meno e… -

Ultime Notizie dalla rete : cose più Laura Torrisi in Madagascar per aiutare i più bisognosi Gossipblog.it