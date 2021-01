La scomparsa del rapper MF Doom, annunciata con 2 mesi di ritardo (Di venerdì 1 gennaio 2021) MF Doom è il nome d’arte di Daniel Dumile, la star dell’hip-hop che è morto lo scorso 31 ottobre a 49 anni. La notizia, però, è arrivata a distanza di due mesi: ad annunciarla ieri, giovedì 31 dicembre, è stata la moglie Jasmine con un comunicato che, però, non chiarisce le cause del decesso. Come mai la notizia è stata diffusa a distanza di 60 giorni? Chi era Il rapper era nato a Londra ma poi si era trasferito a New York con tutta la famiglia. Ai concerti si presentava sempre con il volto coperto da una maschera. Amatissimo dai suoi fan, aveva usato altri nomi d’arte ma il più noto era senza dubbio MF Doom. Il post della moglie su Instagram «Per prima cosa voglio ringraziare tutti. A Dumile, il miglior marito, padre, insegnante, studente, socio in affari, amante e amico che potessi chiedere. Grazie per ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) MFè il nome d’arte di Daniel Dumile, la star dell’hip-hop che è morto lo scorso 31 ottobre a 49 anni. La notizia, però, è arrivata a distanza di due: ad annunciarla ieri, giovedì 31 dicembre, è stata la moglie Jasmine con un comunicato che, però, non chiarisce le cause del decesso. Come mai la notizia è stata diffusa a distanza di 60 giorni? Chi era Ilera nato a Londra ma poi si era trasferito a New York con tutta la famiglia. Ai concerti si presentava sempre con il volto coperto da una maschera. Amatissimo dai suoi fan, aveva usato altri nomi d’arte ma il più noto era senza dubbio MF. Il post della moglie su Instagram «Per prima cosa voglio ringraziare tutti. A Dumile, il miglior marito, padre, insegnante, studente, socio in affari, amante e amico che potessi chiedere. Grazie per ...

Appartengono a Federica Farinella, la 27enne scomparsa di casa nel 2001, i resti trovati lo scorso ottobre a Camerano Casasco (Asti), non distanti dalla ...