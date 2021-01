Ibra al Festival di Sanremo? Un affare mostruoso: "Quanto guadagnerà in 5 sere, tra cachet Rai e sponsor" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Per Zlatan Ibrahimovic è tutto un affare, anche partecipare al Festival di Sanremo. Come rivelato da Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi e autore tv intervistato da Radio Sportiva, il 39enne attaccante svedese del Milan "sarà presente fisicamente in quattro serate" sul palco dell'Ariston, "mentre la serata di Milan-Udinese sarà in collegamento" dal dopo-partita. Ma come conciliare gli impegni sportivi e quelli artistici? "Nel mentre - sottolinea Parpiglia - lui si allenerà fuori sede, in una villa a Montecarlo, e che non salterà la partita. guadagnerà Quanto Fiorello, cioè 50.000 euro a serata, il cachet più alto che tocca il limite imposto dalla Rai. Poi ci sono gli sponsor, che porteranno sui due milioni il guadagno per cinque serate. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Per Zlatanhimovic è tutto un, anche partecipare aldi. Come rivelato da Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi e autore tv intervistato da Radio Sportiva, il 39enne attaccante svedese del Milan "sarà presente fisicamente in quattro serate" sul palco dell'Ariston, "mentre la serata di Milan-Udinese sarà in collegamento" dal dopo-partita. Ma come conciliare gli impegni sportivi e quelli artistici? "Nel mentre - sottolinea Parpiglia - lui si allenerà fuori sede, in una villa a Montecarlo, e che non salterà la partita.Fiorello, cioè 50.000 euro a serata, ilpiù alto che tocca il limite imposto dalla Rai. Poi ci sono gli, che porteranno sui due milioni il guadagno per cinque serate. ...

