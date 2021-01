I contagi e i morti non calano | l' ombra della variante italiana

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Federico Giuliani La diminuzione die ricoveri è più lenta del previsto. Il ruolo giocato dalla "" del Covid Accanto alla famigeratainglese, e ad altre mutazioni del Covid-19 rilevate in varie parti del mondo, potrebbe esserci spazio anche per una possibile. Il timore degli esperti Più che un'ipotesi, a dire il vero, quellaè un'che lascia perplessi gli esperti. E che si allunga giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Anche perché in molti non si riesce a trovare una risposta a una domanda fondamentale: per quale motivo, nonostante le misure restrittive attuate in autunno, in Italia ie i ...