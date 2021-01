Festa di Capodanno in un albergo in centro a Roma: 27 persone denunciate. Nel Bresciano party in un resort di lusso (Di venerdì 1 gennaio 2021) Erano e sono in vigore lockdown e coprifuoco, ma questa non ha impedito a un gruppetto di persone di organizzare una Festa di Capodanno “illegale” in violazione del decreto. La polizia ha scoperto una Festa di Capodanno in un albergo al centro di Roma. All’arrivo degli agenti, intorno alle 22.30, sono state trovate 27 persone che ballavano e cenavano. I partecipanti verranno multati. Anche nel Bresciano è andata in scena una Festa e in questo caso immagini e video sono finiti sui social. Gente che ballava senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist. Secondo quanto riporta l’Ansa il party si è tenuto in un un resort di lusso di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Erano e sono in vigore lockdown e coprifuoco, ma questa non ha impedito a un gruppetto didi organizzare unadi“illegale” in violazione del decreto. La polizia ha scoperto unadiin unaldi. All’arrivo degli agenti, intorno alle 22.30, sono state trovate 27che ballavano e cenavano. I partecipanti verranno multati. Anche nelè andata in scena unae in questo caso immagini e video sono finiti sui social. Gente che ballava senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist. Secondo quanto riporta l’Ansa ilsi è tenuto in un undidi ...

