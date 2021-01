Espianto multiplo di organi all' ospedale di Campostaggia

(Di venerdì 1 gennaio 2021)(Siena), 1 gennaio 2021 - Si è protratto per tutta la scorsa notte, fino alle 10 di questa mattina (1 gennaio), l'intervento diiniziato ieri sera intorno alle 21 all'...

L'intervento, protrattosi per tutta la notte e terminato alle 10 del mattino, ha interessato il fegato, i reni e la cute di un 73enne deceduto per le conseguenze di una patologia acuta celebrale. "Dal ...Si è protratto per tutta la notte, fino alle 10 di questa mattina, l’intervento di espianto organi iniziato ieri sera intorno alle 21 all’Ospedale di ...