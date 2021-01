Capodanno tragico ad Asti: muore 13enne colpito da un petardo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Capodanno tragico ad Asti. Un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all’addome causate da un petardo.E’ accaduto al campo nomadi di via Guerra, dove il bambino viveva. Soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale, è arrivato al Pronto soccorso già in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La fine del 2020, a Milano e nel Milanese, sembra segnare un minimo storico di botti e feriti rispetto alla media. Secondo i primi dati nel passaggio al 2021 si è festeggiato molto meno con circa “la metà degli interventi del 118 per un Capodanno normale”: gli unici due episodi gravi riguardano un uomo che ha perso due dita, ieri pomeriggio, armeggiando un petardo, e due feriti da colpi d’arma da fuoco, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021)ad. Unè morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all’addome causate da un.E’ accaduto al campo nomadi di via Guerra, dove il bambino viveva. Soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale, è arrivato al Pronto soccorso già in arresto cardiaco e per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La fine del 2020, a Milano e nel Milanese, sembra segnare un minimo storico di botti e feriti rispetto alla media. Secondo i primi dati nel passaggio al 2021 si è festeggiato molto meno con circa “la metà degli interventi del 118 per unnormale”: gli unici due episodi gravi riguardano un uomo che ha perso due dita, ieri pomeriggio, armeggiando un, e due feriti da colpi d’arma da fuoco, ...

marcogar90 : RT @rtl1025: ?? #Capodanno tragico ad #Asti. Un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un petardo. È a… - simcopter : RT @rtl1025: ?? #Capodanno tragico ad #Asti. Un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un petardo. È a… - HuffPostItalia : Capodanno tragico ad Asti: muore 13enne colpito da un petardo - rtl1025 : ?? #Capodanno tragico ad #Asti. Un 13enne è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un p… - HOPEMlNT : RT @FAlRYEXO: e poi c'è @HOPEMlNT my soulmate, quest'anno ci siamo viste pochissimo soffro, e festeggiamo separate anche capodanno (suona t… -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno tragico Tragedia di Capodanno: ferito da un petardo, morto 13enne ad Asti Il Secolo XIX Botti di Capodanno, 8 feriti a Napoli: è il dato più basso da anni | 13enne morto ad Asti

Sono stati 8 nelle ultime ore i feriti, tra Napoli e provincia, provocati dai botti di Capodanno: tre sono stati registrati nel capoluogo e cinque nell'hinterland. Nessuno dei feriti è in pericolo di ...

Botti di capodanno 13enne ucciso da un petardo ad Asti, una donna ferita alla testa a Napoli

Capodanno tragico ad Asti. Un ragazzino di 13 anni è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un petardo. È accaduto al campo ...

Sono stati 8 nelle ultime ore i feriti, tra Napoli e provincia, provocati dai botti di Capodanno: tre sono stati registrati nel capoluogo e cinque nell'hinterland. Nessuno dei feriti è in pericolo di ...Capodanno tragico ad Asti. Un ragazzino di 13 anni è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all'addome causate da un petardo. È accaduto al campo ...