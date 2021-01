Capodanno 2021 | 8 feriti a Napoli per i botti | 13enne muore ad Asti

(Di venerdì 1 gennaio 2021), tutti a casa e città deserte. Un brindisi tra le mura domestiche con i parenti conviventi o più semplicemente da soli. Una vigilia di San Silvestro che passerà, nostro malgrado, alla storia come uno dei più strani degli ultimi decenni. Il Coronavirus ha svuotato le piazze e i centri storici. Carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale hanno vigilato nelle città perché tutti rispettassero il divieto di uscire. Immancabili però i fuochi d’artificio: razzi, fontane e fraudi sono stati esplosi un po’ ovunque e purtroppo ci sono stati dei. leggi anche l’articolo —> Il discorso di fine anno di Mattarella: “Aspiriamo a riappropriarci delle nostre vite”, ottoper i: ...

Un Capodanno diverso anche a New York; non è presente il tradizionale bagno di folla a Times Square ma solo pochi ospiti su invito, tra cui gli operatori sanitari.Ferrara, 1 gen - Migliaia di fuochi d'artificio che hanno simulato l'incendio del Castello estense al ritmo della musica, uno spettacolo in onda sul circuito Eurovision, sei pirotecnici professionisti ...