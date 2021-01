Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 31 dicembre 2020 (Di venerdì 1 gennaio 2021) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 31 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show L’Anno che Verrà ha avuto 8152 spettatori (33.95%); su Canale5 lo speciale Grande Fratello VIP Capodanno ha avuto 2899 spettatori (12.94%). Il film Indipendence Day su Italia1 ha ottenuto 978 spettatori (3.94%); su Rai2 Alvin Superstar 3 598 spettatori (2.38%); lo show Festival del Circo di Montecarlo su Rai3 ne ha conquistati 2336 (9.33%). Su Rete4 il film What Women Want ha totalizzato 688 spettatori (2.76%) e su La7 lo speciale Capodanno con Propaganda Live 1440 (6.53%). Ascolti tv Access prime time e preserale Su Rai1 il Messaggio di fine anno del ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 1 gennaio 2021)dei programmi più visti di31, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show L’Anno che Verrà ha avuto 8152 spettatori (33.95%); su Canale5 lo speciale Grande Fratello VIP Capodanno ha avuto 2899 spettatori (12.94%). Il film Indipendence Day su Italia1 ha ottenuto 978 spettatori (3.94%); su Rai2 Alvin Superstar 3 598 spettatori (2.38%); lo show Festival del Circo di Montecarlo su Rai3 ne ha conquistati 2336 (9.33%). Su Rete4 il film What Women Want ha totalizzato 688 spettatori (2.76%) e su La7 lo speciale Capodanno con Propaganda Live 1440 (6.53%).tv Access prime time e preserale Su Rai1 il Messaggio di fine anno del ...

