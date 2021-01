Addio Adobe Flash Player | tenuto in vita ancora per qualche giorno

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 31 dicembre 2020 è passato, e con esso l’ultimodi supporto di, che da oggi 1 gennaio 2021 non sarà più supportato dalla casa madre. Come riportato da ‘ghacks.net‘, sui sistemi operativi Windows 10 su cui il tool è installato daha iniziato a comparire una finestra pop-up che inad una scelta con duplice opzione: disinstallare subitoo ricordarlo più tardi (la comunicazione tornerà a farvi visita dopo una settimana). Il tool funzioneràfino al 12 gennaio, salvo poi dirgli per sempre(a partire da quella data tutti i contenuti su di esso basati non potranno più essere visualizzati). Se non l’avete ...