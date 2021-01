A Roma centinaia di uccelli morti per strada dopo i botti di Capodanno (Di venerdì 1 gennaio 2021) centinaia di storni schiantati in strada nel cuore della notte a Roma, in via Cavour, a causa dei botti di Capodanno: questo lo scenario della notte a Roma. I fatti sono avvenuti dopo la mezzanotte, ... Leggi su globalist (Di venerdì 1 gennaio 2021)di storni schiantati innel cuore della notte a, in via Cavour, a causa deidi: questo lo scenario della notte a. I fatti sono avvenutila mezzanotte, ...

SkyTG24 : Centinaia di uccelli morti in centro a Roma per i botti di Capodanno - repubblica : Botti di Capodanno, strage di uccelli: centinaia di volatili a terra in centro - filippothiery : @lib_fv @PoliticaPerJedi Ogni anno centinaia di animali sia domestici che selvatici crepano di infarto, migliaia di… - TommasoChimenti : RT @SkyTG24: Centinaia di uccelli morti in centro a Roma per i botti di Capodanno - enricorizziveg : Centinaia di uccelli morti in centro a Roma per i botti di Capodanno | Sky TG24 -