Unicorn Fever | pronti | partenza | Sprint

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020)– Abitanti del Reame Magico, accorrete! La pista arcobaleno è pronta e glii sono sulla griglia di. Spettatori, fate le vostre scommesse! In, 2-6 giocatori si sfideranno a colpi di scommesse e di carte bonus/malus, per guadagnare più Gloria degli altri e diventare così il prossimo Grande Corno. Ma per farlo, attenti a non indebitarvi con le creature sbagliate, la malavita elfica non dimentica! La scatola di– Photo Credit: Sabrina Podda.Portato sui nostri tavoli da Cranio Creations (che ringraziamo per la collaborazione e per la copia review),porta, con una grafica accattivante e con un regolamento aggiornato, il precedente gioco di corse ...