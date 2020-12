Tour de Ski 2021 | Federico Pellegrino | due sprint fondamentali per la classifica di Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono 100 i punti massimi complessivi dellea disposizione nell’edizionedelde Ski, che si ottengono sommando i 50 della competizione a tecnica libera della Val Mustair di domani e gli altrettanti di quella a tecnica classica in Val di Fiemme. Ad oggi, ladelvedea quota 235 punti, 40 in più di Alexander Bolshunov e 68 in più di Gleb Retivykh, col britannico Andrew Young indietro di 78 punti e dunque poco staccato rispetto ai due russi. La situazione, com’è noto, risente particolarmente delle varie rinunce dei norvegesi, che avevano dominato la scena in un’altraa punteggio dimezzato rispetto a quello classico che porta alla Sfera di Cristallo di specialità, quella di Ruka ...