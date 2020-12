Pensioni invalidità 2020, ultime: l’aumento per il range 74-99% avverrà nel 2021? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Come ogni fine anno si fanno i bilanci delle cose buone e di quelle che avrebbero potuto andare meglio, per gli invalidi nonostante il 2020 sia stato per tutti un anno catastrofico dal punto di vista sanitario, a causa della pandemia Covid 19, ed economico, dati i risvolti negativi da essa generati, vi sono stati comunque, almeno per alcuni, delle piccole soddisfazioni. Già perché, lo ricordiamo anche se ormai é noto ai più, con la sentenza n°152/2020 la Corte Costituzionale ha deciso per l’aumento delle Pensioni di invalidità che sono passate, per gli invalidi totali e gli inabili al lavoro, a 651,51 euro. Una cifra di per sé non elevata, ci rendiamo conto, ma pur sempre maggiormente dignitosa rispetto ai 286,5 euro precedenti. Tutti soddisfatti allora? Tutt’altro, vediamo ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Come ogni fine anno si fanno i bilanci delle cose buone e di quelle che avrebbero potuto andare meglio, per gli invalidi nonostante ilsia stato per tutti un anno catastrofico dal punto di vista sanitario, a causa della pandemia Covid 19, ed economico, dati i risvolti negativi da essa generati, vi sono stati comunque, almeno per alcuni, delle piccole soddisfazioni. Già perché, lo ricordiamo anche se ormai é noto ai più, con la sentenza n°152/la Corte Costituzionale ha deciso perdellediche sono passate, per gli invalidi totali e gli inabili al lavoro, a 651,51 euro. Una cifra di per sé non elevata, ci rendiamo conto, ma pur sempre maggiormente dignitosa rispetto ai 286,5 euro precedenti. Tutti soddisfatti allora? Tutt’altro, vediamo ...

vperretta1 : @CatalfoNunzia É dal 2008 che l'ANMIC propone un aumento alle pensioni di invalidità, quest'anno le by avete aument… - Sonia74Mar : @Elisabetta0404 @lageloni Viste le truffe sulle pensioni di invalidità o sul famoso contributo di accompagnamento m… - vperretta1 : @CatalfoNunzia 40 mld e non si sono trovati 100 mln per aumentare di 50 € le pensioni di invalidità parziale. Sono esterefatto. - uffailnick1 : @pdnetwork Cioè? Case popolari come piovesse, pensioni di invalidità almeno a 780€ pure se lo sei 'solo' al 99%, ve… - twittanto2 : @Stefano09062331 @BrunoVespa Certo c’è anche lì ma qui oltre a un’evasione mostruosa e strutturale con il pretesto… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni invalidità Pensioni gennaio 2021, pagamento Poste-INPS: il calendario FIRSTonline