Ultime Notizie dalla rete : percepito illecitamente Ha percepito illecitamente la 'pensione di guerra' per 9 anni: scoperta dalla Finanza RavennaToday Illecita pensione di guerra, donna segnalata da Gdf Ravenna

Una donna ultrasettantenne di Faenza, nel Ravennate, è stata segnalata dalla guardia di Finanza alla Ragioneria territoriale dello Stato per il recupero delle somme che aveva continuato a percepire qu ...

Le Fiamme gialle stanano i furbetti dei buoni spesa

Scoperte sedici famiglie che intascavano i sussidi introdotti dallo Stato per fronteggiare l’emergenza sanitaria pur non avendone i requisiti ...

