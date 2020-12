Fiorentina, Commisso: «Alla Fiorentina e a me voto non sufficiente. Per ora» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il patron viola si è consolato con la vittoria per 3-0 in casa della Juve: «La prima persona con cui ho parlato è stato Prandelli perché si è trattato di un successo storico. Ho visto la partita insieme a mia moglie, ho temuto fino al terzo gol. Ho visto poi il biondino - ha sorriso riferendosi a Nedved - che mi disse che avrei dovuto prendermi un the poi però Alla fine si è preso lui una camomilla» Leggi su firenzepost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il patron viola si è consolato con la vittoria per 3-0 in casa della Juve: «La prima persona con cui ho parlato è stato Prandelli perché si è trattato di un successo storico. Ho visto la partita insieme a mia moglie, ho temuto fino al terzo gol. Ho visto poi il biondino - ha sorriso riferendosi a Nedved - che mi disse che avrei dovuto prendermi un the poi peròfine si è preso lui una camomilla»

