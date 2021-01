Fed e Bce ancora marker mover Chi ha vinto e chi ha perso finora

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Per i mercati azionari si profila un inizio anno con un sentiment positivo: l'arrivo dei vaccini, l'accordo sulla Brexit e il varo dei nuovi stimoli economici negli Stati Uniti hanno spinto i listini europei e statunitensi sui massimi storici. Non tutti i settori fino ad ora però hanno tuttavia viaggiato alla stessa velocità. Chi hae chi hain Borsa nel Vecchio Continente e Oltreoceano? Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Mercati 2021, Fed-Bce ancora marker mover. Chi ha vinto e chi ha perso finora

Per i mercati azionari si profila un inizio anno con un sentiment positivo: l'arrivo dei vaccini, l'accordo sulla Brexit e il varo dei nuovi ...Le attenzioni degli investitori sono puntate alla riunione dell'Opec+ per lunedì prossimo, sul voto in Georgia e poi sulle riunioni della Bce e della Fed, previste per fine gennaio ...