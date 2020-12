Fasano: approvato il bilancio di previsione 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Brundisium.net Tweet L'approvazione del bilancio entro il mese di dicembre per il secondo anno di fila. Un ...a camminare sulla giusta strada della concretezza dell'azione e dell'impegno quotidiano. Ed ... Leggi su brundisium (Di giovedì 31 dicembre 2020) Brundisium.net Tweet L'approvazione delentro il mese di dicembre per il secondo anno di fila. Un ...a camminare sulla giusta strada della concretezza dell'azione e dell'impegno quotidiano. Ed ...

AgoraBlog2 : POLITICA???? Da Zaccaria anche un ringraziamento ai due consiglieri di opposizione Olive e Trisciuzzi... #fasano… - Brundisiumnet : Fasano: approvato il bilancio di previsione 2021 - - brindisilibera : New post (FASANO (Br).Approvato rifacimento di altri 1,5 km di strade in centri diversi del territorio comunale) ha… - brindisilibera : New post (FASANO (Br).Approvato rifacimento di altri 1,5 km di strade in centri diversi del territorio comunale) ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Fasano approvato Fasano. Approvato bilancio di previsione 2021 AgoraBlog Fasano: approvato il bilancio di previsione 2021

L’approvazione del bilancio entro il mese di dicembre per il secondo anno di fila. Un bilancio che lascia le tasse invariate, conferma le riduzioni della Tari ...

Approvato il bilancio di previsione 2021

FASANO – L'approvazione del bilancio entro il mese di dicembre per il secondo anno di fila. Un bilancio che lascia le tasse invariate, conferma le riduzioni della Tari su base Isee e, soprattutto, ha ...

L’approvazione del bilancio entro il mese di dicembre per il secondo anno di fila. Un bilancio che lascia le tasse invariate, conferma le riduzioni della Tari ...FASANO – L'approvazione del bilancio entro il mese di dicembre per il secondo anno di fila. Un bilancio che lascia le tasse invariate, conferma le riduzioni della Tari su base Isee e, soprattutto, ha ...