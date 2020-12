Epidemia resta grave | le tre Regioni che preoccupano di più

(Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) –alto il livello di allerta nel nostro Paese dove L’Covid s mantiene “ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali”. E’ quanto evidenzia la bozza del monitoraggio Iss-ministero della Salute. Tre/PPAA (Veneto, Liguria, Calabria) hanno un Rt puntuale maggiore di 1, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2, altre 3 (Basilicata, Lombardia e Puglia) lo superano nel valore medio, e altre tre lo sfiorano (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche). Nel periodo 8-21 dicembre 2020, l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 (range 0,89 – 1.02) in lieve aumento nelle ultime tre settimane. Si osserva una diminuzione generale dell’impatto dellanei servizi assistenziali, con i tassi di ...

(Teleborsa) - Resta alto il livello di allerta nel nostro Paese dove L'epidemia Covid s mantiene "grave ancora a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali". E' quanto evidenzia la bozza de ...