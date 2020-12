Diletta Leotta, allenamento sotto l’albero di Natale. Ma sapete per chi fa il tifo? (Di giovedì 31 dicembre 2020) Diletta Leotta ha pubblicato una foto su Instagram con il suo allenamento di fine anno. Follower pazzi della giornalista siciliana La giornalista e speaker radiofonica sta attraversando un periodo molto intenso della sua vita lavorativa. Impegni con Dazn ma anche con radio 105, l’amore per il calcio e mille altre attività. Adesso che è single L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 31 dicembre 2020)ha pubblicato una foto su Instagram con il suodi fine anno. Follower pazzi della giornalista siciliana La giornalista e speaker radiofonica sta attraversando un periodo molto intenso della sua vita lavorativa. Impegni con Dazn ma anche con radio 105, l’amore per il calcio e mille altre attività. Adesso che è single L'articolo proviene da Leggilo.org.

aldebara_n : Tifo Catania, sono Catanese e amo la Città di Napoli..Il Sud che non molla... - Milannews24_com : Diletta Leotta, un post in relax e l’altro…vulcanico – FOTO - infoitcultura : Eleonora Incardona saluta il 2020: “Altro che Diletta Leotta” – FOTO - infoitcultura : Diletta Leotta fa impazzire i fan. Sapete per quale squadra fa il tifo? - infoitcultura : Diletta Leotta sotto l’albero è bollente – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta, scollatura sexy dalla sua Sicilia. Lei si sente "vulcanica": ma è virale il commento di un fan | Foto Corriere dell'Umbria Diletta Leotta sotto l’albero è super hot: scollo mozzafiato – FOTO

Diletta Leotta continua a calamitare l'attenzione dei suoi followers attraverso i suoi scatti mozzafiato. La foto sotto l'albero fa scatenare i fan ...

Diletta Leotta sotto l’albero è bollente – FOTO

Foto su Instagram per Diletta Leotta che ha postato uno scatto sotto il proprio albero di Natale dopo una sessione di allenamento ...

Diletta Leotta continua a calamitare l'attenzione dei suoi followers attraverso i suoi scatti mozzafiato. La foto sotto l'albero fa scatenare i fan ...Foto su Instagram per Diletta Leotta che ha postato uno scatto sotto il proprio albero di Natale dopo una sessione di allenamento ...