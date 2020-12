Con una semplice crema al cioccolato puoi preparare il pangirella light!

Leggi su chedonna

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Questo pane alè una ricetta, per chi desidera una colazione rapida e leggera al contempo, per sole 100 cal. Scopriamo la preparazionedi questoprincipalmente proteico, che riuscirà a garantirci un inizio giornata sano, equilibrato e super leggero, con un ridotto apporto calorico, una ricetta per chi va di fretta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it