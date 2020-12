Comprano farmaci per una neonata la sera della Vigilia | premiati 3 poliziotti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Si è svolta, questa mattina, nella sede istituzionale di Palazzo Baronale a Torre del Greco, la cerimonia di consegna degli encomi a tre agenti di Polizia di Stato: gli Assistenti Capo Coordinatori Matteo Cipriano e Mario Molinari e l’Assistente Capo, Arturo La Femina, protagonisti di un pronto intervento in favore di unanellata del 24 Dicembre scorso, i cui genitori entrambi positivi al Covid non erano nelle condizioni di procurare le necessarie medicine alla piccola. La città del corallo ha consegnato anche due encomi anche per la musica: uno al Gruppo Folk “Etnica Ditirambo” – diretto dal maestro Nicola Di Lecce, classificatosi lo scorso 10 Gennaio al Teatro “ssi” di Villa D’Almè, in provincia di Bergamo, al primo posto – categoria A – nella “XIII Rassegna Nazionale ...